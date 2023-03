"Ça fait presque mal de regarder" : Kareen Guiock tiraillée pendant les matchs des fils de Lilian Thuram

C'est le genre d'histoire qui n'arrive que très rarement et pourtant, Marcus et Khephren, les deux fils de Lilian Thuram sont bel et bien en équipe de France, tout comme leur père auparavant. Une véritable fierté pour le père de famille de 51 ans, qui n'a d'ailleurs pas hésité à partager sa joie en relayant une petite vidéo rapidement devenue virale sur laquelle il agit comme un père qui emmène ses enfants à l'école. Il faut dire que le champion du monde 98 a de quoi être heureux, une sélection chez les Bleus représentant un véritable graal pour tout footballeur français. Ce ne sont d'ailleurs pas les deux seuls frères à jouer pour la France, puisque Lucas et Théo Hernandez, fils d'un ancien joueur professionnel, ont été appelés ensemble avant eux, preuve que le talent se transmet souvent de génération en génération.

Si leur père est une grande star, Marcus et Khephren ont également une belle-mère très connue puisqu'il s'agit de Kareen Guiock. Mariée depuis le 23 août 2022 à Lilian Thuram, la journaliste de 45 ans - qui a mis sa carrière sur pause pour se consacrer à la musique - a partagé sa fierté de voir les deux jeunes footballeurs réussir à un si haut niveau. "J'ai deux beaux-fils qui sont appelés en équipe de France, rien que de le dire la phrase est irréelle, c'est Marcus et Khephren", explique-t-elle en interview pour Gala. "Ils sont une vraie source d'inspiration pour moi. Ces gamins sont incroyables de détermination, d'engagement, de travail, de capacité à apprendre sans cesse et à relever le niveau sans cesse. C'est assez exceptionnel", poursuit-elle, visiblement subjuguée par le parcours exceptionnel des enfants de son mari.

Malgré toute cette admiration pour le parcours de Marcus et Khephren, Kareen Guiock ne peut s'empêcher de souffrir pendant les matchs des deux hommes de respectivement 25 et 22 ans. "On a un investissement tellement grand dans la famille par rapport au foot que ça fait presque mal de regarder un match. C'est tellement de pression, tellement de stress de se dire qu'il faut que tout se passe bien, il ne faut pas qu'il se blesse. Un match ce n'est pas de tout repos", confie la journaliste et chanteuse.