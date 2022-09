Lilian Thuram et Kareen Guiock mariés : première sortie depuis leurs noces critiquées pour le match du PSG !

Soirée de gala au Parc des Princes hier soir pour le premier match de la nouvelle édition de la Ligue des champions. Un rendez-vous très attendu, comme chaque année, par les supporters parisiens, qui rêvent depuis plus de dix ans maintenant, d'enfin soulever la coupe aux grandes oreilles. Pour continuer de rêver, le club de la capitale peut compter sur son joyau, Kylian Mbappé, resté au club malgré les sirènes madrilènes. C'est d'ailleurs le prodige français qui a mené son club à la victoire avec un superbe doublé, parfaitement servi par Neymar et Achraf Hakimi.

Pour ce premier match tant attendu face à la Juventus Turin, le Parc des Princes était plein comme un oeuf et les stars s'étaient déplacées en nombre pour assister à cette belle première. Les anciens footballeurs aiment bien venir voir les stars du PSG et hier on a pu assister à une grande première puisque Lilian Thuram et celle qui est désormais sa femme, Kareen Guiock, étaient présents dans les tribunes pour ce match de prestige. Très souriants, les deux tourtereaux - qui ont suscité la colère d'habitants de Fontainebleau en raison de leur fête de mariage - ont pu assister à la belle prestation de Lionel Messi et ses coéquipiers. Et ils n'étaient pas les seuls célébrités du côté de la Porte d'Auteuil.

Tina Kunakey et son frère, Nicolas Sarkozy et Joeystarr en tribunes

Habitués de l'enceinte parisienne, l'ancien président Nicolas Sarkozy et la maire de Paris, Anne Hidalgo, étaient à ses côtés pour cette rencontre. La femme de Vincent Cassel, la sublime Tina Kunakey est venue en famille avec son frère Zakari, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau ! La star de la NBA, Jimmy Butler, grand fan de PSG, avait fait le déplacement depuis les États-Unis. Autres habitués du Parc des Princes, Kev Adams, Gérard Darmon, Richard Anconina ou encore Michael Youn n'ont pas raté l'occasion de venir soutenir leur club de coeur (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Claudia Tagbo et son compagnon ainsi que le réalisateur à succès Éric Toledano étaient également de la partie, tout comme l'humoriste Ahmed Sylla, venu avec son ami Tayc. Enfin, le compagnon d'Ophélie Meunier, Mathieu Vergne a été aperçu en compagnie de son fils, pour ce premier match de Coupe d'Europe, qui augure d'une belle saison pour le public parisien !