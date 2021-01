Claudia Tagbo en couple : que sait-on de son compagnon ?

La robe blanche, l'arrivée à l'autel, l'échange d'alliances... Claudia Tagbo en rêve depuis qu'elle est toute petite. En couple depuis près de dix ans avec son compagnon, l'humoriste ne parvenait pourtant pas à le convaincre de franchir le pas. Interviewée par Télé Loisirs dans L'interview sans filtre, la comédienne de 47 ans avait accepté d'en dire un peu plus sur ce mystérieux chéri si réticent au mariage...

"J'ai déjà proposé six fois mais il a dit 'non'. Il veut pas se marier, il dit non au mariage. Mais moi je ne vais pas lâcher, je vais toujours demander. À chaque chéri que j'ai eu j'ai fait une demande en mariage (...) Je suis une petite fille, je veux la robe de princesse, je me vois dans la robe meringuée..." confiait-elle en février 2019. Compréhensive mais déterminée, elle explique : "Il ne veut pas se marier. Je pense que ce n'est pas seulement moi, mais lui, le mariage c'est non. Mais je ne vais pas lâcher, je vais toujours demander" (ajoutant même avec humour qu'elle avait déjà pensé à "l'automariage").