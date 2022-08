Lilian Thuram et Kareen Guiock mariés : ces rares confidences sur leur couple, si discret

Après sept ans d'histoire d'amour, vécue dans la plus grande discrétion, Lilian Thuram et Kareen Guiock ont décidé de se marier. Ce mardi 23 août, ils ont scellé leur amour à l'occasion d'une fête qui s'est tenue au château de Fontainebleau, devant 150 invités, comme rapporté par Le Parisien ce jeudi 25 août soir. Et même s'ils se sont attirés les foudres des habitants de la ville, réveillés à 1h du matin par les feux d'artifice, cela n'a sûrement rien gâché au plus beau jour de leur vie de couple. Du bruit peu habituel pour ces amoureux si discrets. L'occasion de revenir sur les rares confidences du champion du monde de football et de l'animatrice télé.

C'est en décembre 2016 que Kareen Guiock a confirmé son idylle avec l'ex-star des Bleus et papa de deux fils, Marcus et Kephren, tout en restant la plus évasive. Visage emblématique du 12.45 sur M6, elle avait répondu à la question du magazine I Am divas "Est-ce difficile de vivre avec un footballeur qui pense ?" en confiant : "Votre question me fait rire. Vous voulez savoir ce que je pense ? Je pense que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je pense aussi que la télé-réalité, la mise en scène permanente de l'intimité, est indécente, vulgaire. J'aime assez l'élégance de la discrétion, le soin qu'on prend à protéger ce qu'on a de plus cher..." Elle déclarait aussi assumer les photos publiées de son couple par le magazine Closer, mais rappelait qu'elle n'avait pas choisi d'exposer son intimité. "Elle est très précieuse. J'y tiens autant qu'à ma liberté, ça va ensemble d'ailleurs. Maintenant ces affinités dont vous parlez, elles existent. J'en ai dit beaucoup déjà là", a-t-elle avoué.

Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait avoir à partager