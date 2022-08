Lilian Thuram et Kareen Guiock mariés en secret : leur grande fête suscite la colère

Depuis sept ans, Lilian Thuram forme un couple heureux avec Kareen Guiock. Heureux mais surtout très discret. En effet, il est bien rare de les voir s'afficher ensemble ou d'obtenir des confidences de leur part. Et c'est avec ce même attrait pour la discrétion qu'ils ont décidé de se marier ! En effet, l'ancien footballeur et la journaliste de M6 ont scellé leur amour dans le secret mardi 23 août 2022. Les festivités ont eu lieu au château de Fontainebleau, devant 150 invités, comme l'a rapporté Le Parisien jeudi soir.

Mais s'ils voulaient passer inaperçus, c'est raté. Et pour cause, en voulant faire les choses en grand, Lilian Thuram et Kareen Guiock se sont attirés les foudres des habitants de la ville, lesquels ont été réveillés vers 1h du matin par les feux d'artifice tirés depuis l'ex-demeure des rois de France. Des feux d'artifice autorisés au départ jusqu'à 23h30 mais dont personne n'avait eu vent. "Il faut que chacun respecte les règles. Lilian Thuram ou un autre, c'est pareil. L'heure donnée doit être respectée. Les bars et les restaurants ont aussi des heures de fermeture et ils font avec", a rappelé le maire de Fontainebleau Julien Gondard. Ce dernier a croulé sous les commentaires de ses Bellifontains mais personne n'est toutefois allé jusqu'à porter plainte.

La présidente du château, Marie-Christine Labourdette, a néanmoins tenu à s'excuser, assurant que plus aucun feu d'artifice ne sera autorisé depuis le lieu historique. "C'est commun que les mariages prennent un peu de retard. Le feu d'artifice n'a duré que dix minutes et il était autorisé. Mais je comprends que les habitants aient pu avoir peur ou être gênés dans leur sommeil. Je présente mes excuses au nom du château. Nos clauses de confidentialité nous ont empêchés d'informer les voisins. Lilian Thuram, un enfant du pays, a souhaité montrer son attachement à Fontainebleau, à Avon, au patrimoine. C'est touchant", a-t-elle souligné.

En effet, Lilian Thuram est très attaché à la commune. Il y a fait ses débuts en tant que footballeur en jouant pour le club local des Portugais de Fontainebleau, puis au Racing club de Fontainebleau.