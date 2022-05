Kareen Guiock en couple avec Lilian Thuram, rares confidences : 'On ne se cache pas'

C'est une histoire qui dure entre Kareen Guiock et Lilian Thuram. Après plusieurs relations, dont une très médiatisée avec l'animatrice Karine Le Marchand, l'ancien footballeur de 50 ans semble avoir trouvé l'amour avec le belle journaliste de 44 ans. Père de deux enfants devenus d'excellents footballeurs tout comme leur papa, le champion du monde 98 évoque rarement son couple dans les médias, tout comme la présentatrice du JT de M6, mais pour une fois, elle a accepté d'en parler ouvertement.

Dans un podcast intitulé Femmes de télé, Kareen Guiock a souhaité évoquer le couple qu'elle forme avec Lilian Thuram et elle a tenu à mettre les choses au clair sur leur vie privée. "Il n'y a pas grand-chose à en dire qui appartienne au domaine public. Ça nous appartient. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait avoir à partager. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas", indique-t-elle à son interlocuteur. Voilà qui a le mérite d'être clair, la journaliste ne compte pas s'épancher plus que cela sur sa relation dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Visiblement, elle et Lilian Thuram sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne leur vie privée, comme elle le précise ensuite. "On n'en fait pas une religion mais ce sont dans nos tempéraments, ça nous ressemble de ne pas communiquer plus que ça. On ne se cache pas mais on n'a rien de particulier à communiquer", déclare-t-elle en conclusion. Une vision partagée entre les deux amoureux, malgré l'intérêt du public pour leur couple aussi glamour que populaire.

Très proche de ses deux fils Marcus et Kephren, Lilian Thuram ne souhaite donc pas exposer son couple, tout comme Kareen Guiock, qui l'a bien rappelé dans ce podcast. Pour les deux tourtereaux, l'adage "Pour vivre heureux vivons caché" prend tout son sens !