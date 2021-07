Lilian Thuram et Kareen Guiock en couple : rare photo du discret duo

Kareen Guiock et Lilian Thuram filent toujours le parfait amour ! La journaliste de 43 ans aux commandes du 12.45 sur M6 l'a prouvé samedi 17 juillet 2021 en postant une très rare photo d'elle au côté de l'ancien joueur de l'équipe de France de football. Kareen Guiock a offert ce petit coup d'oeil sur sa vie privée à ses abonnés Instagram pour annoncer ses vacances et ainsi opérer une passation de pouvoir avec sa remplaçante pour l'été, Laurie Desorger.

Elle aussi apparaît sur la photo et se retrouve même tout sourire entre Kareen Guiock et Lilian Thuram. "Du coup ce qu'on fait, c'est qu'on reste à Aigues Mortes/ Montpellier pour profiter notamment des marais salants, des remparts, du @montpelliercontemporain tout ça tout ça et @lauriedesorgher remonte à Paris pour présenter le #1245 @m6info à partir de lundi. Deal Laurie? L'été commence maintenant", a-t-elle légendé avec humour.