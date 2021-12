Lilian Thuram, papa intransigeant : son fils Khephren (20 ans) raconte ses exigences

Il fait partie des héros de la Coupe du monde 98 remportée par les Bleus. Sans , pas de finale, c'est aussi simple que ça. L'ancien défenseur central reconverti latéral droit inscrit un doublé salvateur face à la Croatie et envoie les coéquipiers de Zinedine Zidane et Fabien Barthez au Stade de France pour y affronter le Brésil. Un scénario incroyable qui fera entrer l'ancien footballeur de 49 ans dans la légende de l'équipe de France et dans le coeur de tous les Français.

Aujourd'hui retiré des terrains, Lilian Thuram suit avec intérêt la carrière de ses deux fils, Marcus et Khephren. Si Marcus est déjà un grand talent, qui évolue en Allemagne et est appelé régulièrement par Didier Deschamps, Khephren n'en est lui qu'à ses débuts. À seulement 20 ans, il évolue à l'OGC Nice depuis 2019 et fait désormais partie de l'équipe professionnelle et dispose maintenant d'un contrat lui permettant d'être à l'aise financièrement. Le jeune sportif roule d'ailleurs toujours dans une "modeste Hyundai", comme nous l'apprend L'Équipe dans un article consacré au jeune homme. "J'étais un peu obligé de l'avoir. C'est mon père qui l'a choisie pour ne pas que je prenne une trop grosse voiture", explique-t-il.

C'est normal de franchir les étapes, de ne pas commencer par un gros contrat et une grosse voiture

Mais depuis quelque temps les choses ont changé. Avec l'expérience et les matchs engrangés, le statut de Khephren a changé, même dans les yeux de son père. "Là, j'ai le droit de la changer. C'est normal de franchir les étapes, de ne pas commencer par un gros contrat et une grosse voiture", se réjouit-il.

