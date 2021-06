Lilian Thuram, sa touchante déclaration à son fils Marcus : "Le temps est venu qu'il entende enfin..."

Depuis, Marcus Thuram a gravi les échelons, jusqu'à jouer la Ligue des Champions et intégrer l'équipe de France. "Dans le foot, être un fils de est dangereux", expliquait Robert Pirès au Parisien en novembre dernier. Le jeune homme n'a visiblement pas ce problème. "Pour moi, c'est une fierté de porter le nom de Thuram dans mon dos. Ce n'est pas que Lilian. Thuram, c'est une histoire de plusieurs générations. Avec Khephren et papa, on parle parfois de nos ancêtres et c'est une fierté de pouvoir écrire une page de cette grande famille", explique-t-il à L'Équipe. Pourtant, les incidents impliquant Marcus jaillissent également sur son père. Ce fut le cas en décembre, quand il a craché au visage d'un adversaire.

J'ai mis plusieurs jours avant de parler à mon père

"Je regardais le match, j'ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la question à savoir est ce que c'était vraiment mon fils en fait", avait alors expliqué Lilian Thuram sur RCI Guadeloupe. "Quand je fais ce geste, je rentre directement dans le vestiaire et j'appelle Khephren en espérant qu'il n'a pas vu les images. J'ai mis plusieurs jours avant de parler à mon père", confie Marcus à L'Équipe. Évoquant lui aussi l'image des Thuram, Lilian ajoute : "J'ai dit à Marcus ce que je pensais car je l'aime trop pour ne pas lui dire la vérité. J'ai ajouté qu'il doit penser à respecter ceux qu'il aime, sa maman, sa grand-mère, ses tantes, ses oncles, son frère et moi, d'autres gens qu'il aime, et surtout lui-même."

Cette saison, au Borussia Mönchengladbach (en Allemagne), Marcus Thuram a inscrit 11 buts en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Il tentera d'inscrire ses premiers buts en bleu dès mardi 8 juin, date du dernier match de préparation avant l'Euro face à la Bulgarie. L'équipe de France entrera en lice le mardi 15 juin et rencontrera l'Allemagne.

Lilian Thuram soutiendra évidemment les Bleus et son protégé. Il lui révèle, en toute fin d'interview : "Non, franchement, Marcus, tu m'impressionnes. Et surtout ne perds jamais ton sourire !"