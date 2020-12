Lilian Thuram "extrêmement choqué" par le crachat de son fils Marcus en plein match

"C'est-à-dire qu'il était rage de colère, et donc il a insulté l'adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie, explique Lilian Thuram. Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens retiennent que c'est involontaire parce que lui il se dit, : 'Mais papa, je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis capable de cracher volontairement sur quelqu'un parce que ça n'a pas de sens'. Et d'ailleurs, lorsqu'il a pris le carton rouge, la première personne qu'il a appelée lorsqu'il était dans les vestiaires, c'est son petit frère [Khephren Thuram, 19 ans, également footballeur à l'OGC Nice, NDLR], pour lui dire : 'Khephren, je n'ai pas fait exprès, je t'assure, j'étais en train de crier, j'étais énervé, j'avais une rage et la salive est sortie toute seule'. Et donc en fait lui il accepte -bet je pense que c'est normal - qu'il soit puni parce qu'effectivement c'est un geste qui ne doit pas exister sur le terrain de foot".

Pour ce crachat involontaire, qui a choqué les amoureux de foot et toute l'Allemagne, également frappée par la pandémie de Covid-19, Marcus Thuram a écopé de 6 matchs de suspension. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach et de l'équipe de France a également reçu une amende de 40 000 euros, en plus de celle de son club, qui s'est élevée à 150 000 euros.