Didier Deschamps : Son avis sur la chanson de Youssoupha pour l'équipe de France

Ces "débats" ont été provoqués par les personnalités du Rassemblement National (anciennement appelé Front National). "Je pense qu'on a cédé à une partie 'racaille' de la France en choisissant ce type de propos", a commenté Jordan Bardella, le vice-président du parti d'extrême droite, sur France Info. Comme lui, quelques analystes insistent sur le choix du rappeur Youssoupha, en ressortant des phrases de morceaux passés. Les plus évoqués sont Éternel recommencement et À force de le dire, deux classiques du rap français sortis en 2006, dans lesquels "le lyriciste bantou" mentionne Marine Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen et présidente du Rassemblement National, ainsi que l'auteur et journaliste Éric Zemmour, condamné à trois reprises pour incitation à la haine raciale. Il fait l'objet d'une autre enquête, en cours, ouverte le 1er octobre 2020 par le parquet de Paris, pour " provocation à la haine raciale " et " injures publiques à caractère raciste", pour des propos tenus après l'attaque du 25 septembre 2020 devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, à Paris.

Youssoupha récidive sur son nouvel album, en faisant allusion au racisme, à l'esclavage et au colonialisme. Sur la chanson Solaar Pleure par exemple, il rappe : "La France un pays d'escrocs, ils ont volé nos oeuvres d'art, les ont mises dans leurs expos."

En plus du cas Youssoupha, élus et analystes d'extrême droite se déchaînent sur Karim Benzema ! Ils ressortent de vieilles déclarations sur son attachement à l'Algérie, le pays natal de ses parents, déplorent qu'il ne chante pas La Marseillaise et restent convaincus de l'authenticité d'un montage vidéo, le montrant en train de cracher sur un terrain après l'hymne national.

Le retour de l'attaquant du Real Madrid en équipe de France fait le bonheur de centaines de millions de passionnés, impatients de le voir à l'oeuvre avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Les trois athlètes pourraient être associés dès mercredi 2 juin 2021, lors du match amical face au Pays de Galles. L'équipe de France entrera en lice à l'Euro le mardi 15 juin, avec une rencontre au sommet contre l'Allemagne.