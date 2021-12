Diaporama Lilian Thuram, papa intransigeant : son fils Khephren (20 ans) raconte ses exigences

Exclusif - Lilian Thuram - Enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, et diffusée sur France 2 le 21 novembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Lilian Thuram - Aujourd'hui au restaurant Le Récamier dirigé par le chef Gérard Idoux est inauguré la première des "déjeuners d'étés" . Gilles Muzas, véritable homme orchestre en est l'initiateur Il reçoit autour de lui nombre de personnalités ...Homme de réseaux de Paris à Monaco; il a plus de 20 années passées à conseiller les hommes politiques et possède une profonde connaissance du milieu culturel. Le principe de ses nouveaux rendez-vous est simple ; réunir autour des soufflés des personnalités de tout horizon qui font l'actualité.lillian Thuram prépare pour la rentrée un événement pour sa fondation. Nicoletta fêtera ses 50 ans de carrière au Lido en février 2021. À cette occasion, une pléiade de chanteurs lui rendront hommage à cette occasion. Segolene Royal prépare ses troupes pour la présidentielle de 2022. Clémence Guerrand, malgré la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19), continue son Concours international de femmes cheffes d'orchestre sur les 6 continents plus que jamais. Le 6 Juillet 2020 . © Jack tribeca / Bestimage

11 / 14

Exclusif - Lilian Thuram et sa compagne Kareen Guiock - Générale de la pièce de théâtre "Un Jour J'irai à Détroit !" au théâtre du Gymnase Marie Bell à Paris, France, le 20 janvier 2020. C'est sur une note historique et de devoir que S.Bugsy et D.Desclos ont souhaité au travers d'une pièce de théâtre, montrer et partager le combat des révoltés tirailleurs sénégalais, massacrés par l'armée française à Thiaroye le 01 décembre 1944. Mise en scène par D.Coubes. © Giancarlo Gorassini/Bestimage