Ophélie Meunier en couple avec Mathieu Vergne : rares confidences sur leur relation au quotidien

Ophélie Meunier va accompagner les téléspectateurs de M6 cet été en proposant des numéros inédits de Zone Interdite, mais aussi en étant aux commandes du 19.45 pendant les vacances de Xavier de Moulins. Pour l'occasion, Télé Loisirs a rencontré la présentatrice de 34 ans et a recueilli de rares confidences sur sa vie personnelle.

Si elle travaille actuellement, Ophélie Meunier compte prendre des vacances bien méritées ensuite. Et c'est en famille et entre amis qu'elle profitera de ce repos en France comme elle l'a confié lors de son entretien pour nos confrères. Ainsi, elle aura le bonheur de passer du bon temps avec ses enfants Joseph (3 ans) et Valentine (bientôt 1 an). Mais elle n'en oublie pas son couple avec Mathieu Vergne pour autant : "J'ai une vie de famille qui ressemble à celle de plein de gens, souligne Ophélie Meunier. On travaille beaucoup, on est occupés avec les enfants et de temps en temps, on essaie de trouver des moments pour aller au restaurant en amoureux. Vous vous attendiez peut-être à ce que je vous raconte quelque chose d'extraordinaire mais ce qui est génial c'est que ma vie s'apparente à beaucoup d'autres...", a-t-elle expliqué.

Comme tous les couples, il arrive à Ophélie Meunier et son époux de parler boulot à la maison. D'autant plus qu'ils travaillent tous deux dans le paysage audiovisuel français. Rappelons que Mathieu Vergne est producteur. Il dirige DMLSTV qui s'occupe notamment de La Chanson secrète ou de la Star Academy : "On échange beaucoup, on est tous les deux passionnés par nos métiers et on se comprend. On a plein de choses en commun sauf qu'il est côté divertissement et moi côté info", a précisé la mère de famille.

Bien que discrète sur sa vie privée, Ophélie Meunier accepte de dévoiler des bribes de son quotidien sur les réseaux sociaux. Mais quand ses enfants apparaissent, elle prend bien soin de dissimuler leurs visages. "Ce que je montre, c'est assez subtil. Je ne montre pas le visage de mes enfants. J'ai une vie professionnelle et une vie de famille, les réseaux sociaux reflètent ça de manière assez réelle. Je ne cache pas totalement cette vie et en même temps, je n'en fais pas des caisses", juge-t-elle. Et cela plaît puisqu'elle est suivie par 305 000 personnes sur Instagram.