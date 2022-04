Ophélie Meunier admirative de Mathieu Vergne : tendre hommage à son mari et père de ses enfants qui "assure"

C'est décidément le mois des célébrations pour Ophélie Meunier et les siens. Le 17 avril dernier, l'animatrice de Zone Interdite (M6) était déjà bien heureuse de fêter ses quatre ans de mariage avec Mathieu Vergne. Pour l'occasion, le couple avait alors fait les choses en grand en organisant une petite parenthèse idyllique au Pyla, là où ils se sont dit "oui", entourés de leurs proches.

Et ce mercredi 20 avril 2022 était un autre grand jour pour Ophélie Meunier puisqu'il s'agissait de l'anniversaire de l'homme de sa vie. Elle s'est donc naturellement saisie de son compte Instagram pour adresser une tendre déclaration d'amour à Mathieu Vergne. À travers une série de photos d'eux très complices et soudés, elle écrit : "Mari, père, producteur, ami, complice, fan de foot... Tous ces rôles dans lesquels tu assures. Happy you @mathieuvergne #loveyou #HB #20avril".

Sa délicate attention en a rapidement touché plus d'un et nombreux sont les internautes à avoir glissé des commentaires émus sous cette publication. "Couple inspirant", "Vous êtes beaux", "Ça respire l'amour", peut-on lire entre plusieurs vagues de coeurs rouges.