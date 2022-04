Diaporama Ophélie Meunier admirative de Mathieu Vergne : tendre hommage à son mari et père de ses enfants qui "assure"

Mathieu Vergne et sa femme Ophélie Meunier - People dans les tribunes du parc des princes lors du match de championnat de Ligue 1 Conforama opposant le Paris Saint-Germain (PSG) à Lille le 22 Novembre 2019 à Paris © Cyril Moreau / Bestimage People attending the soccer game between PSG and Lille at parc des princes on November 22, 2019.

13 / 13

Info - Ophélie Meunier est enceinte de son deuxième enfant - Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne - 159ème vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune le 17 novembre 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

159th Hospices de Beaune wine auction on november 17, 2019. The Hospices de Beaune charity wine auction is the oldest and most famous charity wine auction, whose funds collected are entirely destined for the institution's charities.