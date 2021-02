Ophélie Meunier mariée sous la neige : tendre souvenir avec Mathieu Vergne

Déjà trois ans qu'Ophélie Meunier est une femme mariée. Le 10 février 2018, la journaliste de 33 ans a dit "oui" à Mathieu Vergne à la mairie du 17e arrondissement de Paris. Un jour forcément inoubliable qu'elle n'a pas manqué de fêter à travers une photo inédite sur Instagram.

Cet anniversaire de mariage est d'autant plus spécial pour Ophélie Meunier étant donné que la météo s'accorde à ses souvenirs. "Il y a trois ans ce jour, on sortait de la mairie et il neigeait ! Vive les 10 février sous la neige @mathieuvergne 10.02.2018", a-t-elle légendé sous l'image d'elle et son époux captés de dos dans les rues de la capitale. Lui est élégant dans son costume et couvert par un long manteau gris, elle est gracieuse dans son trench blanc et ses chaussures à talons ouvertes et assorties.

En seulement quelques heures, les internautes ont été très nombreux à commenter la publication de la mère de Joseph (1 an). L'un d'entre eux s'est notamment inquiété de savoir si Ophélie Meunier n'avait pas eu trop froid ce jour-là, au vu de sa tenue légère. "Et sinon au niveau des pieds ça allait ? Ma pauvre", lui a-t-on adressé. Mais la jeune mariée qu'elle était n'a eu aucun mal à surmonter cette journée hivernale pour s'unir à sa moitié. "Les émotions ça réchauffe !", a-t-elle donc répondu.

Après leur passage à la ùairie, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne avaient de nouveau célébré leur union le 21 mars 2018 en compagnie de leurs proches au bassin d'Arcachon, dans un lieu fermé donnant sur un sublime jardin avec vue imprenable sur la côte.