Ophélie Meunier : Ses rares confidences sur son mari Mathieu Vergne

Voilà maintenant cinq ans qu'Ophélie Meunier file le parfait amour avec Mathieu Vergne. Mariée depuis février 2018 et maman d'un petit garçon prénommé Joseph (1 an), la présentatrice star de M6 semble tout aussi comblée professionnellement que personnellement. Un bonheur familial que la journaliste de 32 ans préserve des médias, s'accordant seulement quelques photos Instagram de son fils de temps en temps. Pourtant, à l'été 2019, elle s'était laissée aller à quelques tendres confidences lors d'une interview accordée à Paris Match.

Ophélie Meunier et son producteur de 42 ans forment un couple complice et soudé : "Après la bénédiction qu'a été notre mariage, j'ai le sentiment que nous formons un vrai foyer. Je suis tellement fière de pouvoir dire 'mon mari' ou d'être appelée Mme Meunier-Vergne, avait confié la présentatrice de Zone interdite. J'ai beau être très équilibrée et heureuse, parfois, un cumulus vient me cacher le soleil. J'appelle Mathieu, nous parlons, et je vais mieux. J'ai besoin qu'il prenne soin de moi, comme je peux le faire de lui."

L'ancien mannequin avait ajouté : "Ma jauge, c'est la profondeur inouïe de mon engagement, de mes sentiments envers lui. Il est la moitié de moi comme je suis la moitié de lui. Nos similitudes, aussi nombreuses que nos différences, fusionnent pour alimenter notre relation, et je ferai en sorte de préserver cela jusqu'au bout. Un jour, l'enfant devenu grand quitte la maison. Ne reste que le couple, c'est lui qu'il faut protéger."