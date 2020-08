Ophélie Meunier et son mari : photo câline pour leurs vacances avec un chanteur

Enfin les vacances pour Ophélie Meunier ! Après un confinement très chargé entre son activité professionnelle et son rôle de maman auprès de Joseph (1 an), la journaliste a enchaîné les tournages pour Zone Interdite, l'émission qu'elle présente sur M6. C'est donc certainement avec une grande joie qu'elle peut lever le pied et se consacrer pleinement à ses proches, et plus particulièrement à son fils et son mari, Mathieu Vergne.

Le couple a d'ailleurs mis le cap sur le sud du pays, destination phare des Français cette année. Sa dernière escale fut à Marseille, où la journaliste de 32 ans a eu la chance de s'offrir une balade en bateau au milieu des magnifiques calanques de la région. Un doux moment qu'elle a partagé avec sa moitié comme en témoignent ses dernières photos sur Instagram. "Mon Capitaine", écrit-elle sous une image de son homme au volant du bateau et d'elle qui l'embrasse amoureusement. Le cliché a ému bon nombre de ses abonnés, eux qui n'ont que très rarement l'occasion d'apprécier leur belle complicité sur la Toile. "Magnifique photo", "Vous êtes beaux tous les deux", "Quelle joie de vous voir heureux", s'extasient certains quand d'autres notent tout de même avec regret l'absence du petit Joseph.

Mais, si le bambin manque à l'appel, Ophélie et Mathieu étaient tout de même très bien entourés. En effet, en se promenant sur le compte de l'ex-directeur des programmes de flux du groupe TF1, on constate que le chanteur Amir était de la partie également. Via leurs stories respectives, ils ont publié la même photo sur laquelle ils regardent l'horizon, tels des professionnels de la mer. "Mathieu et son excellent co-capitaine", commente Amir sur le cliché.