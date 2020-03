Ophélie Meunier attristée : son anniversaire de mariage gâché par le coronavirus

En raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreux événements ont été annulés, des émissions déprogrammées, et des commerces fermés. Impossible d'échapper au confinement préconisé par le gouvernement ces derniers jours, Ophélie Meunier l'a bien compris. C'est donc avec le coeur lourd qu'elle a dû se résoudre à ne pas célébrer ses deux ans de mariage avec Mathieu Vergne.

Sur Instagram ce samedi 21 mars 2020, date de leur anniversaire, l'animatrice de M6 s'est alors simplement contentée de poster une photo souvenir de ce jour gravé dans sa mémoire. Sur le cliché, elle apparaît tout sourire dans sa magnifique robe blanche au bord de la plage et le directeur des programmes de flux chez TF1 lui offre un tendre baiser sur la joue. "On devait être là réunis aujourd'hui même pour fêter ça, Covid on t'aura, Pyla à très vite !!", inscrit-elle en légende avec regret.

Un mariage intime au bassin d'Arcachon

Après s'être dit "oui" le 10 février 2018 à la mairie du 17e arrondissement de Paris, les jeunes mariés ont de nouveau célébré leur union le 21 mars 2018 en compagnie de leurs proches au bassin d'Arcachon, dans un lieu fermé donnant sur un sublime jardin avec vue imprenable sur la côte. Heureusement, pour palier à cette morosité ambiante, Ophélie Meunier et son époux peuvent compter sur la douceur de leur bébé, Joseph, né le 14 juin 2019. Un premier enfant pour le couple qui le comble de bonheur.

D'ordinaire plutôt discrète sur sa vie privée, elle dérogeait pourtant à sa règle le 31 décembre dernier et dévoilait pour la première fois le visage de son fils à travers une série de clichés retraçant sa folle année 2019. "Quelle année. Les tournages, les rencontres, attendre Joseph, l'engagement pour les femmes, ma vie de marraine de @autourdeswilliams, ma famille, mon garçon, que c'est bon de se retourner aujourd'hui sur les 365 jours qui viennent de passer et réaliser qu'il y a eu tant de beaux moments !", se réjouissait-elle alors.