Ophélie Meunier maman : elle dévoile le visage de Joseph

Ophélie Meunier a vécu une belle année 2019. Le 1er janvier 2020, la présentatrice de 32 ans a fait le bilan des 365 jours qui venaient de s'écouler, accompagné d'un diapo photo. C'était l'occasion pour ses abonnés de découvrir de rares photos de son fils Joseph (né le 14 juin 2019, fruit de son union avec Mathieu Vergne).

"Quelle année. Les tournages, les rencontres, attendre Joseph, l'engagement pour les femmes, ma vie de marraine de @autourdeswilliams, ma famille, mon garçon, que c'est bon de se retourner aujourd'hui sur les 365 jours qui viennent de passer et réaliser qu'il y a eu tant de beaux moments ! Merci d'y avoir participé ou de les avoir appréciés à mes côtés. Vive 2019 et vivement 2020", a-t-elle écrit sur Instagram. Ophélie Meunier a également partagé une photo sur laquelle elle apparaît complice avec son mari Mathieu Vergne, plusieurs issues de tournages de son émission Zone Interdite, qu'elle anime depuis 2016 sur M6, ou encore une en compagnie de l'humoriste et acteur François-Xavier Demaison.

Mais les photos qui ont sans doute le plus retenu l'attention des abonnés d'Ophélie Meunier, ce sont celles prises en compagnie de son bébé, Joseph. Sur la première, elle apparaît avec son fils dans les bras, à la plage. On découvre la merveille de profil. Et sur la seconde, qui est plus récente car la jeune femme affiche sa nouvelle coupe de cheveux, on peut voir la moitié de son visage, l'occasion de découvrir qu'il a de beaux yeux bleus et les cheveux blonds.