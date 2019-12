Ophélie Meunier renversante : nouveau look pour ses 32 ans

Depuis quelques années maintenant, Ophélie Meunier évolue tranquillement sous l'oeil du grand public. D'abord chroniqueuse pour Yann Barthès dans Quotidien, elle a su tirer son épingle du jeu et est désormais aux commandes du programme emblématique Zone interdite sur M6. Une ascension fulgurante dans le paysage médiatique qui fait d'elle une figure incontournable. À tel point que c'est sa vie personnelle qui intéresse également. Mais pudique, Ophélie Meunier ne fait que très rarement des confidences. On sait néanmoins qu'elle file le parfait amour avec Mathieu Vergne, qu'elle a épousé en février 2018. Ensemble, ils sont les heureux parents d'un petit Joseph, né le 14 juin dernier.

La jolie journaliste conclut donc cette année 2019 sous les meilleures auspices, d'autant plus qu'elle vient de fêter ses 32 ans, le 17 décembre. Un premier anniversaire en tant que maman qu'elle a voulu célébrer de la meilleure des manières, entourée de tous ses proches. Sur Instagram, Ophélie Meunier a partagé une série de clichés tirée de sa folle soirée qui a eu lieu ce week-end. Dans cette même publication, elle poste une vidéo d'elle en train de souffler ses bougies sur un gâteau apporté par son cher et tendre. Très complices, les amoureux s'amusent à s'en mettre partout sur le visage. Un véritable moment de bonheur.

Sur les images en noir et blanc, Ophélie Meunier en profite pour dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux. Exit sa longue tignasse, place à un carré long et chic assorti d'une frange. Un style qui lui va à ravir, et ce ne sont pas ses nombreux admirateurs qui diront le contraire. "Trop jolie", "Plus belle que jamais", "Super look, j'adore", lit-on en commentaires. Un coup de folie qui colle parfaitement avec la femme et la maman qu'elle est aujourd'hui. "Ma vie a changé depuis la naissance de mon fils", confiait-elle sur Europe 1.