Ophélie Meunier folle de son mari Mathieu Vergne : "Il est ma moitié"

Très discrète et surtout pudique, Ophélie Meunier n'évoque que très rarement sa vie privée. Auprès de nos confrères du magazine Paris Match, la journaliste de 31 ans s'est laissée aller à quelques confidences sur son nouveau rôle de maman... et elle en a profité pour évoquer sa relation avec son mari Mathieu Vergne, qui est également le père de son fils Joseph né le 14 juin dernier.

"Mathieu et moi étions ensemble depuis quatre ans. Mais, après la bénédiction qu'a été notre mariage, j'ai le sentiment que nous formons un vrai foyer. Je suis tellement fière de pouvoir dire 'mon mari' ou d'être appelée Mme Meunier-Vergne", lance la belle Ophélie Meunier. Entre le producteur et la journaliste de M6, la rencontre a été "une évidence". En plus de l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre, les heureux époux partagent une passion non négligeable : les médias. "Le matin, au petit-déjeuner, nous parlons audiences. Répétitif, peut-être, mais jamais ennuyeux, car notre passion est commune, confie-t-elle. Nous sommes aussi capables de parler politique, culture, gastronomie, faits de société... tout nous intéresse, d'autant que cela peut donner lieu à une idée, une trouvaille pour une nouvelle émission."

J'ai besoin que Mathieu prenne soin de moi, comme je peux le faire de lui

Mais depuis un peu plus d'un mois, toute l'attention est naturellement concentrée sur le petit Joseph. Consciente de l'importance de son couple en dehors du cadre de la famille, Ophélie Meunier se livre : "Ma jauge, c'est la profondeur inouïe de mon engagement, de mes sentiments envers lui. Il est la moitié de moi comme je suis la moitié de lui. Nos similitudes, aussi nombreuses que nos différences, fusionnent pour alimenter notre relation, et je ferai en sorte de préserver cela jusqu'au bout. Un jour, l'enfant devenu grand quitte la maison, ne reste que le couple, c'est lui qu'il faut protéger."

Ainsi, "avec [ses] parents, [son] mari ou [son] petit chou d'amour", l'essentiel reste pour elle de "parler, échanger, chercher à comprendre". "J'ai beau être très équilibrée et heureuse, parfois, un cumulus vient me cacher le soleil. J'appelle Mathieu, nous parlons, et je vais mieux. J'ai besoin qu'il prenne soin de moi, comme je peux le faire de lui", conclut-elle, estimant avoir "une jolie vie".

