Ophélie Meunier : Accouchement, allaitement... Premières confidences de maman

Le 14 juin 2019, Ophélie Meunier a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Joseph, fruit de ses amours avec son mari le producteur télé Mathieu Vergne. Soucieuse de préserver son jardin secret, l'animatrice de 31 ans a toutefois accepté d'évoquer cette nouvelle vie de maman auprès du magazine Paris Match. Premières confidences depuis son accouchement.

C'est à Paris, dans l'appartement haussmannien qu'elle occupe avec son amoureux et leur fils qu'Ophélie Meunier a accueilli nos confrères. Mère attentionnée, la journaliste aux commandes de Zone interdite (M6) se remémore les neuf mois passés. "Pendant ma grossesse, j'ai fait une heure et demie de gymnastique prénatale et j'ai pu, jusqu'en mai, assurer tous les déplacements pour tourner les sujets de mon émission, confie-t-elle. J'adorais quand mon bébé bougeait, c'était la manifestation de la Vie avec un grand V."

La conscience d'être mère ne m'est venue qu'après la naissance

Depuis son accouchement, cet amour s'est décuplé. Comblée par son petit Joseph qu'elle allaite "normalement", mais qui a "besoin d'un petit complément", Ophélie Meunier est sur son petit nuage : "Il ne manquait à notre joie que cet enfant dont nous rêvions, Mathieu, mon mari, et moi." L'amour n'est pas la seule chose qui a changé après l'arrivée de ce premier bébé dans la famille, comme elle l'explique : "La conscience d'être mère ne m'est vraiment venue qu'après sa naissance. À cause de ma césarienne, c'est Mathieu qui, le premier, a fait l'expérience du 'peau à peau'. Croyez-moi, je me suis rattrapée ensuite."

Un peu plus d'un mois après la naissance de son petit garçon, la jeune femme sait quelles valeurs elle souhaite lui inculquer. "Mon antidote est de l'éduquer comme je l'ai été, sur un mode classique, assez strict : obéir, être honnête, poli, respecter les adultes, les grands-parents, bosser et penser à aider les autres de manière désintéressée. L'altruisme, comment se tenir bien à table, cela s'apprend, glisse-t-elle. Ces valeurs qui font la personne que je suis, je veux les lui transmettre. Pour le reste, c'est seul qu'il fera face au monde et à ses révolutions technologiques !"

Si elle sait ce qu'elle aimerait transmettre à son fils, la belle Ophélie Meunier promet par ailleurs de ne jamais devenir "comme la mère de Romain Gary dans La Promesse de l'aube, à vivre mes rêves à travers mon fils". "Joseph a une maman qui travaille et s'accomplit dans son métier, je vais faire en sorte de stimuler son potentiel, qu'il soit intellectuel, artistique ou sportif, afin qu'il se réalise seul. L'autonomie est essentielle pour réussir sa vie", conclut-elle.

