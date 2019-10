Ophélie Meunier maman : comment la maternité l'a changée

Dimanche 6 octobre 2019, Ophélie Meunier sera aux commandes d'un nouveau numéro de Zone interdite (M6), une émission consacrée à la Brigade des mineurs qui a été tournée à Toulon. Invitée dans l'émission Culture médias de Philippe Vandel sur Europe 1, ce vendredi 4 octobre 2019, l'animatrice de 31 ans a évoqué ce nouveau sujet "éprouvant". Elle a également été interrogée sur sa récente maternité.

En juin dernier, son époux Mathieu Vergne et elle sont devenus les heureux parents d'un petit garçon. Une petite merveille qu'ils ont prénommée Joseph. Depuis, plus rien n'est pareil. "Ma vie a changé depuis la naissance de mon fils. Depuis la rentrée, j'ai découvert à quel point j'avais développé une sensibilité sur le sujet de l'enfance et je pense que c'est normal. Je ne m'en cache pas. Et c'est bon parce que ça permet d'avoir une sensibilité accrue sur tous ces sujets-là et d'avoir un meilleur regard, mais c'est aussi un peu éprouvant", a confié la jeune maman. L'animateur d'Europe 1, qui est papa de deux enfants (Castille et Félix, 15 et 17 ans, fruit de son union avec Dorothée Olliéric) comprend parfaitement son ressenti. Il a admis auprès de son invitée que depuis qu'il était papa, il ne pouvait plus regarder de documentaires sur des enfants battus.

Ophélie Meunier est très discrète concernant sa vie privée. La première fois qu'elle a évoqué le sujet de la maternité ou de son couple, c'était auprès de nos confrères de Paris Match en juillet dernier. "[Je compte] l'éduquer comme je l'ai été, sur un mode classique, assez strict : obéir, être honnête, poli, respecter les adultes, les grands-parents, bosser et penser à aider les autres de manière désintéressée. L'altruisme, comment se tenir bien à table, cela s'apprend, glissait-elle. Ces valeurs qui font la personne que je suis, je veux les lui transmettre. Pour le reste, c'est seul qu'il fera face au monde et à ses révolutions technologiques", avait-elle notamment expliqué.