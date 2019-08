Ophélie Meunier maman : jolie photo avec bébé en Corse

En juin dernier, la journaliste et animatrice Ophélie Meunier accueillait son premier enfant. La star de M6, qui a laissé sa place à Florence Trainar aux manettes de Zone Interdite pendant son congé maternité, a choisi de passé une partie de son été en Corse. Elle partage les dessous de ses vacances avec ses followers sur Instagram.

Mercredi 7 août 2019, dans la story de son compte suivi par 280 000 abonnés, Ophélie Meunier a dévoilé des vidéos et des photos de sa petite virée du côté de Saint-Florent, dans le nord de la Corse, à quelques kilomètres de Bastia. Sur une photo en particulier, on peut voir la jeune maman de 31 ans prendre la pose, un large sourire aux lèvres, tenant la poussette de son fils Joseph. Un bébé, fruit de son mariage avec Mathieu Vergne (producteur télé chez DMLS TV), qui apparaît endormi et confortablement installé. Depuis sa naissance, la journaliste veille à ne pas trop exposer son bébé, même si elle avait accordé au magazine Paris Match une interview et une séance photo avec ce dernier.