Ophélie Meunier maman : silhouette déjà amincie un mois après bébé !

En mars dernier, nos confrères de Paris Match annonçaient la grossesse de l'animatrice de la Six. Si elle se faisait discrète jusqu'alors, la belle avait officialisé au même moment l'information en affichant fièrement son baby bump lors du gala des Bonnes fées 2019, une soirée caritative en présence de plusieurs Miss France.

Une grossesse survenue quelques mois après son mariage avec Mathieu Vergne, producteur télé chez DMLS TV. En février 2018, les amoureux ont célébré leur union au cours d'une superbe cérémonie dans un cadre de rêve, le bassin d'Arcachon. Et déjà avant de rencontrer son petit Joseph, Ophélie Meunier évoquait avec de jolis mots son futur rôle de maman. "Je suis en congé maternité pour quelques mois. Je vais prendre conscience de cette nouvelle expérience, devenir mère, en la vivant mois après mois. Elle m'enrichit déjà et me fera grandir dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle avec ce nouveau regard que j'aurai en ayant un enfant", avait-elle déclaré auprès de nos confrères de TV Magazine.

Le retour à l'antenne de l'animatrice est prévu pour la rentrée. "Je suis impatiente de voir comment se déroulera ma quatrième saison de Zone interdite avec cette nouvelle page de ma vie personnelle qui s'ouvre", avait-elle lancé, toujours à TV Magazine.