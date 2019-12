Ophélie Meunier, divine en maillot de bain au soleil de Marrakech

Les vacances sont loin d'être finies pour Ophélie Meunier. Après avoir retrouvé sa mère en Corrèze pour passer le réveillon de Noël, la journaliste de 32 ans s'est envolée pour Marrakech avec sa petite famille. Un nouveau voyage où seul le farniente semble être au programme pour conclure cette année 2019. Sur Instagram, la jolie brune a donné de ses nouvelles une fois arrivée à bon port.

L'occasion de découvrir une partie de l'endroit paradisiaque où elle séjourne avec son mari Mathieu Vergne et leur jeune fils Joseph, à savoir la piscine. Eh oui, Ophélie Meunier a dit au revoir à la grisaille parisienne et au temps d'hiver pour retrouver la chaleur du soleil marocain. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à fanfaronner sur la plateforme sociale, quitte à faire quelques jaloux. Tranquillement en train de barboter dans l'eau, Ophélie Meunier apparaît adossée au rebord de la piscine vêtue d'un magnifique maillot de bain rouge une-pièce qui lui va à merveille. Six mois seulement après avoir accouché, elle peut se vanter d'avoir retrouvé sa silhouette zéro défaut. "Toujours aussi belle", "Magnifique en rouge", "Très belle. Très simple, très naturelle", "La chance de pouvoir se baigner a cette époque de l'année", "Une petite pensée pour les usagers de la RATP ?", commentent les internautes.

Pendant une semaine, Ophélie Meunier profitera du cadre idyllique de Marrakech. Une bonne manière de se ressourcer avant d'entamer 2020. Et pourtant, nul doute que la présentatrice de Zone Interdite (M6) sera d'attaque, elle qui vient même d'adopter un nouveau look badass, davantage en accord avec la femme qu'elle est aujourd'hui.