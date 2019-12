Ophélie Meunier pose avec sa mère, la ressemblance "troublante"

Telle mère, telle fille, ce dicton s'applique plutôt bien à Ophélie Meunier. Mardi 23 décembre 2019, la journaliste de M6 a présenté sa mère à ses followers en postant une photo adorable de leur duo. C'est en Corrèze que les deux femmes ont eu le plaisir de se retrouver pour passer ensemble les fêtes de Noël. L'occasion de constater leur ressemblance incroyable. Mêmes yeux translucides, même chevelure, sans parler du nez et de leur sourire éclatant... Pas de doute possible, ces deux-là font bel et bien la paire. Et cela n'a pas échappé aux internautes, complètement bluffés. "Waw... Vous ressemblez vraiment à votre maman !", "Quelle ressemblance, c'est frappant", "Troublant", "On sait d'où viennent vos jolis yeux !", peut-on lire en commentaires.

Ophélie Meunier est également fière d'avoir d'autres points communs que le physique avec sa mère comme elle l'indique en légende de cette publication. "Tu ne changes pas, fière de te ressembler encore un peu plus en étant devenue une maman cette année, love you mam." Car oui, la présentatrice de Zone interdite a découvert les joies du pouponnage en juin dernier avec la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Joseph. C'est avec son mari Mathieu Vergne qu'elle a accueilli ce petit bonheur dans sa vie. Plus épanouie que jamais, Ophélie Meunier a donc récemment pu célébrer ses 32 ans sous les meilleurs auspices. "Changée" depuis qu'elle est devenue maman, elle a même décidé de changer de look et arbore désormais un carré long avec une frange qui lui va à ravir. L'année 2019 se conclut de la plus belle des manières pour Ophélie Meunier qui est certainement parée pour la suite.