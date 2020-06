Amir : Sortie à la mer avec son fils, un craquant duo assorti

Après des mois de confinement, les vacances d'été approchent enfin et permettent de souffler un peu. Le chanteur Amir a d'ores et déjà fait une escapade à la mer. Il y a emmené son fils, né en février 2019, né de son histoire d'amour avec la belle Lital.

Sur son compte Instagram suivi par 440 000 fans, le chanteur de 36 ans a fait fondre le coeur de ses abonnés en postant une photo de lui les pieds dans le sable, au bord de l'eau, tenant son fils Mikhaël par la main. Un craquant duo père-fils assorti puisque tous les deux ont opté pour le même maillot de bain, en tailles différentes bien entendu. "Trop mignon... Et le détail du maillot de bain..." ; "Le papa et le fiston assortis, trop choupi" ou encore "Ah voilà l'un de tes plus grands rêves réalisé?mini et maxi avec la même tenue. Tu nous offres une bien belle image du bonheur", peut-on notamment lire dans les commentaires. Même l'humoriste Jeff Panacloc a craqué et posté des émojis coeur. De quoi définitivement mettre derrière lui le récent bad buzz dans lequel il s'était retrouvé sur Twitter pour une publication maladroite.

Amir a récemment fait son come back avec le titre La Fête. Un retour à la musique après une pause volontaire suite à plusieurs années de succès. Pause suivie d'un inattendu confinement. "Je suis resté dans mon appartement avec ma femme et mon bébé. Cette période m'a permis de comprendre les valeurs du cocon familial. (...). Ce confinement m'a permis de m'arrêter deux secondes et de me demander quelles sont les choses qui comptent vraiment. J'avais beaucoup enchaîné : deux albums, une réédition qui comptait autant de morceaux qu'un nouveau disque à part entière, sans compter les longs mois sur les routes pour les concerts", disait-il au Parisien, le 12 juin. Et d'ajouter : "Quand tu prends le temps de te poser, tu te recentres. Et ma façon d'écrire s'en est ressentie." Nul doute que les fans seront au rendez-vous pour son nouveau disque.