Amir : Après son break avec Lital et le bébé, il a changé certaines choses...

Après un petit bad buzz de 48 heures pour une photo maladroite, le chanteur Amir passe à autre chose et entame la promotion de son nouveau titre : La Fête. L'artiste de 35 ans a donc repris le chemin des studios après avoir annoncé à ses fans une petite pause dans sa carrière. Pendant le confinement, il a pu profiter pleinement des siens et préparer son retour...

Dans les pages du Parisien, Amir a donc levé le voile sur son confinement. "Je suis resté dans mon appartement avec ma femme et mon bébé. Cette période m'a permis de comprendre les valeurs du cocon familial. (...). Ce confinement m'a permis de m'arrêter deux secondes et de me demander quelles sont les choses qui comptent vraiment. J'avais beaucoup enchaîné : deux albums, une réédition qui comptait autant de morceaux qu'un nouveau disque à part entière, sans compter les longs mois sur les routes pour les concerts", a-t-il confié. Après quatre ans à donner "tout à tout le monde", le chanteur se ne plaint pas de son succès, mais il a su apprécier cette pause de plusieurs mois, entamée avant le confinement.

C'est donc avec sa discrète femme Lital et leur bébé Mikhaël né en février 2019 - sa "priorité" comme il l'avait écrit sur son compte Instagram - qu'Amir a savouré son repos. Un break de courte durée puisqu'il a aussi pris le temps de faire de la musique et de préparer son come-back. "Quand tu prends le temps de te poser, tu te recentres. Et ma façon d'écrire s'en est ressentie. Avant, je partais toujours de la mélodie et j'y ajoutais des mots. Cette fois, ce fut l'inverse", a-t-il ajouté pour expliquer en quoi cette mise au vert l'avait changé artistiquement.

Nul doute que les fans de l'interprète des tubes On dirait, Longtemps ou encore J'ai cherché sauront apprécier ses nouveaux morceaux. À noter qu'Amir sera dans l'émission La Chanson de l'année ce 12 juin 2020 sur TF1 dès 21h05.