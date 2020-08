Ophélie Meunier : Rare photo de son fils Joseph, joli souvenir de vacances

Les vacances sont si douces. Et hors de question pour Ophélie Meunier de se rendre en Zone Interdite ! Pour profiter des chaleurs estivales, la présentatrice a choisi comme la majorité des Français de voyager en nos frontières. Son choix s'est donc porté sur la ville de Cassis pour un repos bien mérité en famille et entres copains. Après avoir abreuvé les réseaux sociaux de photographies de pauses piscine en amoureux, de bateaux et de soleil, l'animatrice de 32 ans a fait le bilan imagé de son séjour... puisque celui-ci vient de prendre fin. Vivement l'année prochaine !

Un confinement compliqué

Pour résumer ses vacances sous les rayons des Bouches-du-Rhône, Ophélie Meunier a partagé tout un tas de souvenirs, dont une rare image de son petit Joseph (1 an) qui patauge dans ses bras. Un moment rare que maman et bébé ont attendu patiemment pendant de longs mois de confinement. En mai dernier, l'épouse de Mathieu Vergne expliquait en effet les difficultés rencontrées au sein de son foyer en cette période si spéciale. "Humainement c'est dur, c'est une vraie épreuve, précisait-elle à Télé Loisirs. Je sens que voir des gens me manque, c'est le contact qui me stimule. Je manque de cette stimulation. J'ai obéi à tout, mais j'ai hâte que tout cela soit derrière nous."