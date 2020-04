Ophélie Meunier folle amoureuse : sa photo avec Mathieu Vergne qui en dit long

Confinés à la maison, les amoureux vont donc faire la fête en tout petit comité. Ils pourront néanmoins compter sur un autre invité, leur fils Joseph qui fêtera son premier anniversaire le 14 juin prochain.

Cette crise sanitaire du coronavirus n'a pas mis à mal que l'anniversaire de Mathieu Vergne. Elle a aussi gâché l'anniversaire de mariage du couple. Après s'être dit "oui" le 10 février 2018 à la mairie du 17e arrondissement de Paris, les jeunes mariés avaient de nouveau célébré leur union le 21 mars 2018. Ils auraient donc dû fêter leur deuxième anniversaire de mariage à cette date-là. Dommage...

En ce qui concerne le confinement, la star de Zone interdite qui continue de travailler, jongle entre les réunions et son bébé. À Gala, elle a récemment confié : "Quand il fait la sieste, je bosse ; et quand il est réveillé, je passe pas mal de temps sur un grand tapis de jeu, installé au milieu du salon à m'amuser avec lui et des camions."