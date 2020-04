Ophélie Meunier : Son confinement rythmé par son fils Joseph, 10 mois

Partir ou rester ? La question s'est posée à la mi-mars pour des milliers de Parisiens et de Franciliens, lorsque le gouvernement a décidé d'imposer le confinement pour faire face à la crise sanitaire. Si Karine Le Marchand a par exemple choisi de quitter la capitale pour être auprès de sa maman, âgée de 75 ans, qui habite dans le Sud, Ophélie Meunier, elle, est restée.

Dans le numéro du 9 avril 2020 du magazine Gala, la journaliste de 32 ans explique ce qui l'a poussée à ne pas quitter Paris : "J'ai tout de suite décidé de rester à Paris parce que je continue à travailler pour Zone interdite." Ce confinement n'empêche pas l'animatrice de rester en contact permanent avec son équipe et ceux qu'elle aime. "Puisqu'on ne peut pas se voir, tous les moyens sont bons pour communiquer avec la famille et les proches : WhatsApp, les SMS, les coups de téléphone, des applications comme Houseparty ou Zoom, on alterne", raconte-t-elle.

Dans ce quotidien particulier, son fils Joseph, 10 mois, occupe une place centrale. Tout se construit autour de celui qui est né en juin 2019, de son amour pour son mari Mathieu Vergne. "Quand il fait la sieste, je bosse ; et quand il est réveillé, je passe pas mal de temps sur un grand tapis de jeu, installé au milieu du salon à m'amuser avec lui et des camions", confie Ophélie Meunier.

Le quotidien de la journaliste est également fait, sans surprise, de télé. Elle regarde la série Elite depuis le début du confinement, et a "un petit faible pour les séries espagnoles". Parmi elles, l'incontournable Casa de papel. Ophélie Meunier regarde également en boucle Mon inconnue, comédie romantique d'Hugo Gélin avec François Civil et Joséphine Japy : "J'ai adoré immédiatement cette histoire d'amour magnifique et la visionner me fait du bien", avoue-t-elle.

Bien que triste d'être séparée de sa famille et de ses amis, qu'elle aimerait pouvoir toucher et embrasser, Ophélie Meunier voit malgré tout un avantage dans ce confinement : "Pouvoir passer tout mon temps avec mon garçon, le voir grandir, évoluer quasiment 24 heures sur 24."

Et tous les soirs, à 20h, elle ne manque pas d'applaudir sur son balcon, pour soutenir et remercier les personnels soignants.

L'intégralité de l'interview d'Ophélie Meunier est à retrouver dans Gala en kiosque le 9 avril 2020.