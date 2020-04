Karine Le Marchand confinée dans le Sud pour protéger sa maman de 75 ans

Depuis le mois de mars, les Français sont confinés pour lutter contre le coronavirus. Beaucoup de ceux qui avaient une résidence secondaire ou de la famille en province ont choisi de passer le confinement au vert. C'est le cas de la populaire animatrice Karine Le Marchand, qui s'est rendue dans le Sud, quittant Paris où elle vit et travaille. Interrogée par Le Parisien, la star de M6 a fait part de son angoisse première : la santé de sa maman.

Auprès du journal, l'animatrice de l'émission à succès L'Amour est dans le pré et de Une ambition intime a évoqué son confinement avec son clan, dans le Sud de la France. "Je suis dans une maison de campagne dans le Sud avec ma famille. Juste avant le confinement, nous sommes tous venus ici car je n'avais qu'une seule idée en tête : mettre ma maman de 75 ans à l'abri. Je sors très peu, uniquement quand c'est indispensable pour faire des courses", a expliqué au Parisien Karine Le Marchand. L'animatrice de 51 ans, originaire de Nancy, a donc aussi embarqué avec elle sa fille Alya, née en 2003. Et celle-ci ne chôme à la maison, devant suivre ses cours à distance. D'ailleurs, sa célèbre maman fait en sorte qu'elle puisse travailler correctement et évite d'utiliser le wifi car sa fille en a besoin !

Karine Le Marchand, comme beaucoup de ses camarades du petit écran, peut donc difficilement poursuivre ses activités mais a trouvé une manière de s'occuper : du speed dating sur Instagram avec des followers célibataires ! Elle reconnait volontiers que cette trouvaille est "de manière très égoïste" une façon de souffler et "de sortir de mon cercle familial, de prendre la voiture..." C'est dans son auto qu'elle peut se déplacer pour aller trouver du réseau et mener à bien sa mission de Cupidon. "D'ailleurs, la semaine dernière, des gendarmes sont venus vérifier mon autorisation de sortie alors que j'étais en direct devant des milliers de gens. Je les ai même filmés. Mais j'avais bien coché ma case, je sors par obligation pour mon travail. (...) C'est 7 jours sur 7. (...) C'est très prenant, mais je me sens vraiment utile", a-t-elle ajouté. Nul doute que les âmes esseulées sont ravies de pouvoir compter sur elle !