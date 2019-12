Karine Le Marchand : Voyage idyllique avec sa fille pour fêter la fin de l'année

Les fêtes de fin d'année sont bien différentes d'un people à un autre. Si certains se la jouent traditionnels au pied du sapin comme Nabilla, d'autres préfèrent partir à l'aventure, à l'image de Karine Le Marchand. Pour conclure 2019 en beauté, l'animatrice phare de M6 s'est envolée au Cambodge avec sa fille Alya. Un pays qui regorge de merveilles, comme en témoignent ses posts Instagram. C'est d'abord très émue que l'acolyte de Stéphane Plaza s'est exprimée sur le réseau social. En partageant une série de clichés dévoilant des paysages époustouflants, Karine Le Marchand se laisse aller à la réflexion. "Merveilles du monde... les Temples d'Angkor... tant d'atrocités commises pendant la guerre civile, et tant de beauté réunies." Celle qui aide les agriculteurs à trouver l'amour finit même par promouvoir un documentaire sur Netflix intitulé First they killed my father et qui permettrait selon elle de "comprendre comment 3 M de personnes ont été tuées en moins de 3 ans".

Dans un second post, Karine Le Marchand partage son expérience exceptionnelle dans un sanctuaire naturel dédié aux éléphants. Avec sa jeune adolescente, elle se lie d'amitié avec ces animaux géants lors d'un moment complice et rempli d'amour. "Caresser, jouer, observer, nourrir des éléphants réintroduits dans un environnement et une forêt naturels, après avoir été contraints au service des humains toute leur vie... Une expérience incroyable et magique à vivre si vous venez près de Siem Reap", s'extasie-t-elle.

Si l'on constate que sa fille unique née en 2002 est bel et bien du voyage, l'animatrice met tout de même un point d'honneur à préserver son image. En 2018, elle expliquait son choix de ne pas vouloir exposer son enfant sur la Toile lors d'un entretien pour Le Parisien. "Je l'ai montrée petite pour la Fête des mères, mais je refuse de l'exposer davantage car elle n'a que 16 ans." Ce qui n'est pas pour ravir Alya : "Elle en est même malheureuse et me dit 'Je suis comme le fils caché de Claude François, tu me caches !'"