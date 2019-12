Karine Le Marchand, ses difficultés à devenir maman : "Je pensais être stérile"

Devenue l'une des présentatrices phares du groupe M6, Karine Le Marchand enchaîne les projets tout en restant fidèle au programme qui l'a rendue célèbre, L'amour est dans le pré. Lundi 16 décembre 2019, alors qu'elle s'apprêtait à recueillir les confidences de l'humoriste et acteur Gad Elmaleh dans son émission Une ambition intime, l'animatrice a donné une interview à Brut. En vidéo, la maman de 51 ans se livre donc sur son parcours de vie, abordant notamment le thème de la maternité.

Avec émotion, Karine Le Marchand révèle avoir eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Une expérience difficile sur laquelle qu'elle avoue ne pas avoir très bien vécu : "Comme beaucoup de personnes, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Donc j'ai fait plein d'examens, et je suis tombée sur plein de médecins qui m'ont dit des choses atroces avec plus ou moins de tact...", déclare l'animatrice. Suite à ces nombreuses consultations vaines, elle affirme avoir longtemps pensé être stérile, avant de finalement apprendre une nouvelle inattendue : "Finalement, j'ai été opérée. J'ai tout arrêté. Et comme souvent, quand on lâche aussi là (elle désigne sa tête)... je suis tombée enceinte sans le savoir", conclut-elle, un petit sourire aux lèvres.

Une grossesse surprise qui a sonné comme une victoire, d'autant plus que Karine Le Marchand avait un très fort désir de maternité depuis longtemps : "Je ne me voyais pas ne pas être maman... Tout ce parcours du combattant pour devenir maman m'a fait prendre conscience que finalement, devenir parent, ça pouvait être quelque chose de très viscéral. Et je me suis dit : 'Personne n'a le droit de décider pour quelqu'un d'autre s'il a le droit, ou pas, d'avoir un enfant'".

Aujourd'hui la présentatrice est l'heureuse maman d'une jeune fille prénommée Alya, née le 23 novembre 2002. Un petit miracle qu'elle a toujours pris soin de ne pas exposer sur les réseaux sociaux, à quelques exceptions près.