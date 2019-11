Karine Le Marchand : Tendre message à sa fille Alya, 17 ans, et photos d'amour

Sur les réseaux sociaux, les stars font de leurs enfants des stars à leur tour ! Karine Le Marchand a choisi de ne pas exposer sa fille, Alya. La présentatrice de L'Amour est dans le pré en a tout de même publié de nouvelles photos, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Karine Le Marchand compte près de 400 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié de nouvelles photos ce samedi 23 novembre 2019 à minuit. Sa fille Alya a eu 17 ans. Karine Le Marchand a partagé des clichés de l'adolescente remontant à 2005, de superbes instants mère-fille captés par le photographe François Darmigny.

"Alya, ma fille... Merci pour tout cet amour que tu as fait naître en moi depuis 17 ans aujourd'hui, écrit la maman en légende de son diaporama. J'essaye de tenir au mieux mon rôle de maman, de te transmettre mes valeurs, et de te montrer le chemin... mais au fond je sais que tu prendras le bon : le tien. Je t'aime à la folie, et je suis vraiment fière de la jeune fille que tu es."