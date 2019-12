Didier et Isabelle (L'amour est dans le pré) en route vers le mariage

Le programme champêtre L'amour est dans le pré change réellement des vies. Cette année, au cours de la quatorzième saison, les téléspectateurs ont découvert l'atypique agriculteur Didier (et craqué pour lui !). Véritable boute-en-train, cet éleveur de vaches de 57 ans a eu la chance de trouver l'amour en la personne d'Isabelle. Entre eux, ce fut inévitable et leur relation a fini par prendre un nouveau tournant, tout droit vers le mariage. C'est lors du bilan que Didier a demandé sa belle en mariage, quelques mois seulement après qu'elle a emménagé chez lui dans l'Aveyron.

Et à en croire ses récentes déclarations pour le journal local L'Indépendant, le projet de noces se précise. En effet, le couple pourrait très bientôt se retrouver devant le maire et s'unir officiellement. Didier a assuré qu'Isabelle et lui étaient actuellement en plein préparatifs de mariage. Il faut dire que l'homme à l'impressionnant débit de parole fait tout pour combler sa compagne. "Je lui ai acheté des chaussures, j'entretiens la flamme", confie-t-il. Lui qui n'avait jamais eu de relation auparavant n'est pas près de gâcher son nouveau bonheur, tout en gardant son naturel bien sûr. "Le Didier que tu vois, c'est le même à la télé qu'en vrai. Je n'ai pas joué de rôle. Je suis heureux comme jamais, j'ai coché toutes les cases en peu de temps. J'ai découvert l'amour et tout ce qui va avec", s'enthousiasme-t-il. Didier a aussi appris à prendre soin de lui. Depuis le tournage, il s'est délesté de 9 kilos et a sacrifié sa moustache vintage au profit d'une jolie barbe de trois jours. Décidément, l'amour donne des ailes !