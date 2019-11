L'amour est dans le pré 2019 : Didier transformé physiquement pour Isabelle

Ce lundi 25 novembre 2019, un nouveau numéro de L'amour est dans le pré est attendu sur M6. En marge des bilans, les téléspectateurs pourront découvrir les week-end en amoureux des agriculteurs et leurs prétendantes. De quoi concrétiser un peu plus ces histoires d'amour naissantes. Il s'agit-là de l'ultime étape du programme de dating champêtre puisque les 2 et 9 décembre prochain, ils retrouveront tous Karine Le Marchand pour faire le point sur leurs aventures. En attendant, nos confrères de Télé Loisirs ont consacré une page de leur magazine aux changements que l'émission a pu opérer sur ces hommes en mal d'amour.

On apprend notamment que François le Bourguignon, s'est débarrassé de sa timidité. Amoureux de Catherine, pour qui il a eu un véritable coup de foudre dès le speed-dating, il n'a plus rien à voir avec celui qui s'est présenté aux Français en janvier dernier. "Je suis redevenu le François d'avant : simple et libre."

En outre, c'est certainement Didier qui s'est le plus métamorphosé. Véritable phénomène de la saison, l'éleveur qui a accueilli Karine Le Marchand chez lui en short et qui a craqué pour Isabelle n'a plus du tout le même physique. En effet, d'après le quotidien, il s'est "allégé de neuf kilos" depuis le tournage. Et ce n'est pas tout, pour être sûr de séduire sa belle, Didier "a sacrifié sa moustache au profit d'une jolie barbe de trois jours qui le rajeunit de quelques années."

Dans les colonnes de Télé 7 jours, Isabelle ne s'attribue pourtant aucun crédit quant à cette transformation impressionnante. "Il s'est transformé tout seul ! Il a confiance en lui, c'est un nouvelle homme" a-t-elle déclaré. Décidément, l'amour donne des ailes !