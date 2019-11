L'amour est dans le pré 2019 : Grande décision pour Maud, Catherine en larmes

Lundi 18 novembre 2019, lors de cette nouvelle soirée de L'amour est dans le pré 2019, les agriculteurs quittent leur ferme pour s'aventurer sur le territoire de leurs compagnes respectives. Jean-Michel, Yves, François le Bourguignon et François le Vendéen vont donc découvrir les univers de leur moitié. Laurent et Maud ont de leur côté profité d'un charmant week-end en amoureux en Corse.

Maude change de vie pour Laurent

C'est en Corse, à L'Île-Rousse que Laurent, éleveur de 40 ans de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté, et Maud se rendent pour un séjour de rêve. Les "ohlala" et les "wahou" se multiplient lors de la découverte de leur hôtel paradisiaque. Les amoureux qui s'extasient de tout tentent ensuite une petite séance de paddle. Mais pour Laurent, cette expérience rime davantage avec boire la tasse qu'avec ramer avec classe.

Le soir venu, c'est dans un tout petit village qu'ils dînent. Là encore, ils sont subjugués par tout ce qu'ils voient, que ce soit la vue qui s'offre à eux ou leur assiette de charcuterie. Lors du dîner, Maud fait une nouvelle déclaration d'amour à Laurent et avoue qu'elle veut le voir plus souvent tout en gardant son appartement. Le couple préfère faire les choses lentement mais sûrement.

Après une nuit remplie d'amour et un massage pour madame, Laurent continue de prendre soin de sa Maud et lui offre un petit cadeau : un photophore (en bois ?) en forme de poisson. Le couple profite ensuite d'une sortie à vélo électrique. Sans surprise, le reste du séjour rime avec baisers, mots doux et émerveillements. Pour ces deux-là, ce week-end a "concrétisé leur amour". Maud a même pris la décision de quitter son travail et de changer de vie ! Pour autant, elle choisit de ne pas s'installer tout de suite chez Laurent, mais d'aller plus souvent chez lui et plus longuement...

François le Vendéen joue les pompiers

François le Vendéen (34 ans), éleveur de vaches dans les Pays de la Loire, rejoint Nicole chez elle en Suisse, quinze jours après l'avoir quittée. Les retrouvailles sont belles et le couple file tout de suite se nourrir d'amour et de fondue savoyarde au restaurant. Et parce que ces amants sont visiblement très gourmands, ils se rendent ensuite à un atelier cuisine autour du chocolat. François rencontre ensuite les animaux de Nicole (elle possède trois chiens et deux chats) qui est éducatrice canine. François rencontre ensuite les amis de la jeune femme. Entre lui et le meilleur ami de sa prétendante, le courant passe bien, ce qui rassure beaucoup Nicole.

Le lendemain, François se transforme en pompier volontaire pour accompagner sa douce. Une nouvelle expérience qui les fait beaucoup rire et leur confirme qu'ils sont bien ensemble. À l'issue de ce week-end, ils constatent qu'ils sont vraiment amoureux.

Yves veut vivre avec Lucienne

Yves, qui n'est autre que le frère de Gégé, est impatient de retrouver sa Lucienne, de la tenir dans ses bras et de l'embrasser. Le couple n'a cessé de se téléphoner pendant sa séparation géographique. Les retrouvailles sont émouvantes et, à peine arrivé, Yves rencontre les proches de Lulu, ses enfants et ses petits-enfants. C'est au restaurant que tout ce petit monde se rend ensuite. Un lieu gourmand et musical où Lucienne chante pour Yves L'Hymne à l'amour d'Édith Piaf. Un moment d'émotion pour l'agriculteur qui a été très touché par le texte et la douce voix de sa compagne.

Pour leur dernier jour ensemble, Lucienne et Yves décident de faire une balade en bateau sur lequel est organisé un pique-nique bucolique. Lors de cette sortie, ils font part de leur désir de vivre à deux, même si, pour Lucienne, rejoindre Yves est compliqué. Son appréhension de partir (s'éloigner de ses proches, abandonner son travail) est grande. Rien n'est donc encore décidé, même si l'amour est bien là.

Carton plein pour François le Bourguignon

François, producteur de lait et de fromage de 45 ans, retrouve Catherine. Depuis le séjour à la ferme, ils se sont revus deux fois et "tout se passe très bien entre eux". Après de tendres retrouvailles et un tour au marché, François rencontre le fils de Catherine, Laurent (24 ans). Un jeune homme de 1,84 m, passionné de jeux vidéo, qui ne parle que de ça à table et ne se rend pas compte que celui qui sera peut-être son futur beau-père a du mal à le suivre. Il n'empêche qu'entre eux, le courant passe. C'est ensuite les deux grandes amies de Catherine qu'il côtoie et François séduit l'assemblée, pour le plus grand bonheur de Catherine.

Le lendemain, nouvelles rencontres avec cette fois les parents et la soeur de la prétendante. Là encore, tout se passe très bien et, pour tout le monde, c'est une évidence : Catherine et François forment un couple superbe qui a toutes les chances d'aller loin ensemble. Les amoureux n'ont, en tout cas pour le moment, pas de doute : tout se passera bien. Ils échangent même un "je t'aime". Un mot et un bonheur qui émeuvent tout particulièrement Catherine qui fond en larmes.

Jean-Michel reste chez Christine

Jean-Michel (53 ans), ouvrier agricole dans l'Aube et papa de quatre filles, est heureux de retrouver sa Christine avec qui il parle tous les jours depuis son départ. Très amoureux, ils multiplient les baisers, parfois maladroitement. Au programme de ce séjour, séance d'aquabiking et déjeuner copieux au restaurant. L'occasion de se taquiner une nouvelle fois. Le séjour se passe si bien que Jean-Michel ne veut plus partir et décide de prolonger son séjour auprès de sa belle.

Vingt-quatre heures supplémentaires lors desquelles ils se baladent en forêt et se confient sur leurs sentiments amoureux. Ils prennent la décision de se voir le plus souvent possible et de, peut-être dans un avenir pas si lointain, se rapprocher définitivement. On les retrouvera prochainement en Grèce.