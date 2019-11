Le Bazar de la charité : Budget, décor, casting... tout sur la série événement

C'est l'une des plus grandes catastrophes qu'ait connues Paris. Le 4 mai 1897, un incendie se déclenche au Bazar de la charité au moment où une vente de bienfaisance a lieu. Ce sont plus de 120 personnes, parmi lesquelles essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel, qui périssent ce jour-là.

Cette histoire dramatique, TF1 s'est lancé le pari de l'adapter à l'écran. Ce lundi 18 novembre 2019, les premiers épisodes de la minisérie intitulée sobrement Le Bazar de la charité vont enfin être diffusés après des mois de teasing. De cette tragédie, les scénaristes Catherine Rambert et Karine Spreuzkouski ont souhaité tirer les histoires de trois femmes, dont le destin a été chamboulé à jamais : Adrienne De Lenverpré (Audrey Fleurot), Alice de Jeansin (Camille Lou) et Rose Rivière (Julie de Bona). Ces héroïnes donnent la réplique à un casting de choix : Josiane Balasko, Gilbert Melki, Antoine Duléry ou encore l'ancien gagnant de Koh-Lanta devenu acteur, François-David Cardonnel.

Pour replonger dans cette Belle Époque, TF1 n'a pas lésiné sur les moyens. En collaboration avec Netflix, la Une a déboursé pas moins de 17 millions de budget au total. Soit 2 millions d'euros par épisode, et il y en a huit. C'est le double d'une série classique à l'image de Section de recherches. Il faut dire qu'en plus d'avoir recruté en masse, avec à l'écran 3 000 figurants et en coulisse 185 techniciens, les effets spéciaux s'annoncent surréalistes. "Rampes à gaz, extracteurs de fumée géants au plafond, pompiers présents 24 heures sur 24 et cascadeurs employés pour jouer les torches humaines : les flammes étaient bien réelles lors du tournage", rapporte Le Parisien. Sans oublier les costumes et les décors mis en place pour retrouver le Paris du XIXe siècle. "Plus de 1500 costumes ont été nécessaires pour la série. (...) 70 calèches ont été utilisées", poursuit le quotidien.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour que la série cartonne. Il faut dire qu'il n'y aura qu'une seule saison de cette histoire flamboyante. "Quel que soit le succès de la série, il n'y aura pas de saison 2", a affirmé la productrice Iris Bucher. Mais qu'à cela ne tienne, le monde entier pourra en profiter pendant quatre ans sur Netflix à compter du 18 décembre prochain.