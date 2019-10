François (L'amour est dans le pré 2019) pas très gentleman : "Je m'en excuse"

Au casting de L'amour est dans le pré 2019 il y a François le vendéen (34 ans), éleveur de vaches dans les Pays de la Loire qui adore faire la fête avec ses amis. Ce candidat qui a souhaité poursuivre l'aventure avec Nicole et Estelle à l'issue du speed dating, les a accueillies chez lui dans le dernier épisode d'ADP diffusé le 30 septembre 2019 sur M6. Un accueil pas très galant qui a fait réagir. Il s'est expliqué lors d'un entretient accordé à Télé Star.

François n'a pas mis les plats dans les grands pour recevoir les jeunes femmes chez lui. Contrairement à d'autres agriculteurs qui ont refait la décoration de leur maison ou retrouvé leurs promises sur le quai de la gare avec un bouquet de fleurs, François s'est montré face à Estelle la mine fatiguée. "Je suis rentré samedi soir à 6h du matin (...) j'avais des tas de trucs à faire la maison pour vous recevoir, j'ai rien fait", a-t-il expliqué. Et une fois à la gare, à aucun moment il n'a pensé à aider les prétendantes avec leur valise – Nicole a pourtant eu quelque difficultés à faire rouler la sienne. "Je m'en suis aperçu au moment d'arriver à la voiture ! D'habitude, je suis plus galant. Je risque d'avoir des réactions sur les réseaux sociaux. Je m'en excuse par avance, je n'ai pas été bon sur ce coup-là !", déclare-t-il à Télé Star.

François n'a pas non plus été forcément bon en proposant à Estelle et Nicole d'inaugurer leur séjour à la ferme... au fast-food ! Une idée qui n'a pas vraiment fait réagir les jeunes femmes contrairement aux téléspectateurs qui l'ont fait savoir sur Twitter. "Bah, c'est vrai qu'à 35 ans, on se sent encore assez jeune pour se faire un burger. Mais mon but, c'est vraiment de me poser. On ne dirait pas, mais je me suis vraiment investi avec mes prétendantes, j'ai vraiment été à leur écoute. Je suis prêt à faire des concessions par amour", se défend François.