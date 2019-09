Laurent (L'amour est dans le pré) fou de Maud : "Elle a attrapé mon coeur"

Laurent (40 ans), timide éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté de L'amour est dans le pré 2019, a eu un coup de foudre pour Maud (37 ans) dès le speed dating. Alors que les téléspectateurs du célèbre programme d'M6 ont découvert les premiers pas de la Suissesse chez l'agriculteur, le couple a accordé une interview à Télé 7 Jours. Dans celle-ci, ils font des confidences sur leurs sentiments.



Comme ont pu le constater les fans de L'amour est dans le pré, entre Maud et Laurent, c'est une évidence. Ils n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Au magazine, Laurent confirme avoir eu un coup de foudre "dès la lecture du courrier". Il explique : "Maud m'avait envoyé une lettre avec beaucoup de photos. J'étais à la recherche d'une personne qui puisse me faire sourire tous les jours. J'ai tout de suite senti cette fantaisie, cette joie de vivre et ce coeur chez Maud.' Et au speed dating, elle a "attrapé tout (son) coeur immédiatement". "Quand je l'ai vue descendre les marches, je pense que j'avais déjà des étoiles dans les yeux. Sans l'émission, je serais passé à côté du bonheur de ma vie", confie le papa de deux enfants.

Pour Maud, les choses se sont passées un peu différemment. La serveuse explique à Télé 7 Jours : "Les sentiments ne sont pas venus immédiatement parce que j'avais surtout besoin, d'abord, de sentir une complicité entre nous." La douce Maud a ensuite tout fait pour ne pas brusquer l'émotif Laurent et a fait attention à ce que les choses n'aillent pas trop vite. "Il fallait que je me protège, mais que je le protège également", explique-t-elle.

Les amoureux pour qui tout va bien aujourd'hui ont ensuite eu la plus bel adoubement qui soit : celui de la maman de Laurent. Si lors de la rencontre entre Maud et elle, diffusée lundi dernier sur M6, l'émotion avait été grande – la maman de Laurent avant même pleuré –, le candidat raconte : "Au premier regard, ma mère a su que Maud était faite pour moi."