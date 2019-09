L'amour est dans le pré 2019 : Laurent charmé, Didier déchaîné, Lionel agaçant

Dans L'amour est dans le pré 2019, les candidats accueillent chez eux les prétendants choisis lors du speed dating. Tous espèrent trouver l'âme soeur, mais pour certains, la romance n'est pas encore au programme...

Des prétendants sous tente chez Sandrine

Sandrine (34 ans), éleveuse de chiens dans les Bouches-du-Rhône, a convié Lionel, Julien et Yannick chez elle. Elle questionne Lionel, arrivé le premier, sur le fait qu'il n'a jamais vécu avec une femme. Le jeune homme de 34 ans, qui depuis le début de l'aventure semble avoir une grande confiance en lui, décide de contre-attaquer plutôt que de répondre en parlant de ses rivaux. D'ailleurs, ils arrivent à leur tour et Sandrine annonce aux trois compères qu'ils vont dormir sous une tente, dans le jardin ! Mieux, ils doivent eux-mêmes monter leur campement. En plus du confort spartiate, les aboiements permanents des chiens les ont empêchés de dormir.

Le lendemain, place au travail. Dès qu'il le peut, Lionel colle Sandrine, se porte volontaire pour l'aider dans ce qu'elle fait, ce qui agace Julien et Yannick. D'ailleurs, Julien n'hésite pas à le remettre à sa place, ce qui lui vaut un moment privilégié avec Sandrine lors de l'atelier ramassage de crottes de chien. Mais voilà que Lionel débarque pour ne pas se faire oublier et Sandrine qui voit clair dans son jeu trouve qu'il commence à prendre un peu trop de place.

Laurent main dans la main avec Maud

Laurent (40 ans), très touchant éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté, avait eu un coup de coeur pour Maud (37 ans) et avait apprécié son tête-à-tête avec Cécile (46 ans) lors des speed dating. Une fois les deux femmes arrivées, place au dîner et aux premières confessions : Maud ronfle. Après une nuit finalement peu bruyante, les prétendantes partent à la rencontre de ceux qu'elles appelleront peut-être bientôt belle-maman et beau-papa. Avant de se préparer pour ce grand événement, Maud propose à Laurent de se reposer pendant qu'elle range le petit-déjeuner. Une attention délicate qui touche l'agriculteur en plein coeur. C'est alors qu'ils se noient dans les yeux l'un de l'autre et un silence s'installe. "Je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé. Le temps s'est arrêté. On a fait pause, on n'avait pas envie de se quitter du regard", explique la Suissesse.

Lors du déjeuner en famille, l'adorable maman de Laurent fond en larmes, touchée de voir son fils si bien entouré. Maud est émue de la voir ainsi et lui assure qu'elle veut la serrer dans ses bras. À table, la prétendante déclare sans détour : "Quand j'ai vu le portrait de Laurent, j'avais juste envie de le serrer dans les bras et de lui dire que ça va aller." À l'issue du repas, Laurent confie à sa maman avoir beaucoup d'affinités avec Maud.

Le reste de la journée est ensuite synonyme de doux rêves. Laurent propose à ses prétendantes de faire un vol en avion. Si, avec Cécile, les sensations fortes ont pris le pas sur la séduction, une fois en l'air avec Maud, Laurent est sur un nuage. Le duo est d'ailleurs main dans la main et l'envie de s'embrasser ne semble pas loin.

Didier à genoux face à Fatima

Didier, éleveur de vaches de 56 ans, a convié Isabelle, une postière qui a beaucoup trop d'animaux à son goût, et Fatima (53 ans) qui est déjà prête à l'épouser. La première, qui n'a pas pu se libérer tout de suite, laisse donc une longueur d'avance à Fatima. La prétendante marque d'ailleurs de bons points en cuisinant pour le moustachu qui dîne pour la première fois de sa vie seul avec une femme. Face à la caméra, Didier se dit heureux avec Fatima et passe de bons moments avec elle. Mais voilà, l'éternel célibataire est stressé et essuie quelques larmes. Pour lui, choisir entre ses deux prétendants et risquer de faire souffrir une femme lui est insupportable. "Je préfère passer à côté de quelque chose que de faire du mal", déclare-t-il.

Le lendemain, Fatima découvre les joies de conduire un tracteur. Malgré le manque de vitesse de l'engin de Didier, n'ayant pas le permis, elle panique un peu au départ. La bonne humeur revient vite et Fatima ne cesse de lui chanter des mots d'amour et lui lance même : "Ça y est, je vais venir habiter chez toi." Direction ensuite le restaurant pour le déjeuner. Sur la route, un baiser sur la joue est changé. C'est alors que Didier se range sur le bas-côté et cueille du lilas pour Fatima.

Une fois le déjeuner servi, Didier chante la sérénade à Fatima en interprétant Je t'aime de Lara Fabian un genou à terre. Grisé par les applaudissements de la salle, il chante ensuite Je t'aime avec ma peau de Mireille Mathieu. Le bilan de cette journée est positif. Ils sont heureux, ils ont beaucoup ri, et Fatima commence à s'attacher.

Début en douceur pour Robert

Robert (53 ans), éleveur de vaches qui n'avait reçu que deux courriers et qui n'avait vu qu'Angélique (44 ans) aux speed dating – l'autre femme n'ayant pas le déplacement –, se retrouve donc en tête à tête avec elle. Une situation qui le trouble tant qu'il a du mal à retrouver sa voiture dans le parking, croit perdre ensuite son portefeuille et oublie même de sortir de l'autoroute. Malgré son arrivée tardive à la ferme, Angélique fait le tour du propriétaire et brave sa peur des vaches. Elle aide même Robert et semble très à l'aise à ses côtés.