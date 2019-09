Maud (L'amour est dans le pré) : "J'avais peur de ne pas plaire à Laurent..."

Prétendante de Laurent (41 ans) éleveur de vaches et de brebis dans la Nièvre, Maud se confie à L'Est Républicain sur sa rencontre avec l'agriculteur. Elle explique : "Si on m'avait dit un jour que j'écrirais à un agriculteur, que je passerais à la télé, je ne l'aurais jamais cru." Candidat déjà emblématique de la quatorzième saison de l'émission L'amour est dans le pré, Laurent a touché les téléspectateurs par son innocence et sa sensibilité.

Lors du speed dating, la magie a opéré instantanément. Pourtant cette rencontre aurait pu ne jamais se faire. Maud a longuement hésité avant d'écrire à Laurent : "Je ne voulais pas passer à côté de quelque chose... Je me suis dit : 'Vas-y et on verra !' Je suis très famille et le fait qu'il n'habite pas très loin m'a convaincue. S'il avait habité en Bretagne, par exemple, je n'aurais pas écrit. Je ne me voyais pas partir à l'autre bout de la France. (...) Ce n'est pas simple d'écrire à quelqu'un que l'on ne connaît pas. J'étais devant ma feuille blanche sans savoir quoi écrire. Alors j'ai choisi des photos que j'ai collées sur un cahier et j'ai écrit autour".

Une lettre qui a été un véritable coup de coeur pour Laurent qui a alors décidé de rencontrer la jeune femme de 38 ans. Elle se souvient encore de ce moment où la production l'a appelée : "Le 22 mars, je n'ai quitté mon téléphone que quelques minutes, en soirée, et c'est à ce moment que la production m'a appelée. Le message disait de rappeler. J'appréhendais. J'ai demandé à un ami de venir près de moi."