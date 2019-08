L'amour est dans le pré 2019 : Karine Le Marchand draguée par des pompiers !

Lundi 26 août 2019, M6 diffusait L'amour est dans le pré. Les 13 agriculteurs, trois femmes et dix hommes, de cette quatorzième saison ont ouvert les courriers de leurs prétendants. Mais les candidats ne sont pas les seuls à avoir reçu des lettres d'amour. En effet, Karine Le Marchand a également eu droit à une belle déclaration.

Avant d'ouvrir ses lettres, Sophie-Élodie avait une petite surprise pour l'animatrice de l'émission de dating. "J'ai un courrier qui t'est destiné", a lancé la maraîchère du Calvados à Karine Le Marchand. Il s'agit d'une lettre écrite par deux pompiers. "J'adore les pompiers", lance la jolie brune de 51 ans. Premier point de marqué !

"Passez le bonjour à Karine, nous sommes deux grands fans et un peu amoureux, mais ça, ça reste entre nous", lit Karine Le Marchand à voix haute. Une belle déclaration qui ne manque pas de la toucher. D'ailleurs, l'acolyte de Stéphane Plaza répond face caméra aux doux mots de ces deux pompiers. "Ils sont trop mignons, déclare-t-elle. Ils sont deux caporaux. Je vous embrasse !"

Rappelons que Karine Le Marchand a récemment fait de rares confidences sur sa vie sentimentale, révélant être célibataire et comblée. "Je suis très heureuse seule et c'est bien là le problème", a-t-elle lancé à nos confrères de Télé 7 Jours. Et de poursuivre : "Quand tu n'as pas été épanouie dans ton couple et que tu te retrouves célibataire, tu sais ce que tu ne veux plus. C'est une forme d'apaisement. Être heureux à deux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est nous, notre travail, nos enfants, nos amis, ce que l'on construit. Et cela demande déjà beaucoup d'énergie. Si, en plus, tu as la chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu partages un amour réciproque, c'est formidable. Mais pour moi, on peut vivre sans. C'est une grande liberté d'être heureuse seule."