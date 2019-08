Karine Le Marchand célibataire et heureuse : "C'est bien là le problème"

L'amour est dans le pré fait son grand retour ce lundi 19 août 2019, sur M6. Avant la diffusion de la nouvelle saison, les téléspectateurs auront des nouvelles d'anciens participants tels que Gégé et Anne-Marie ou Nathalie et Victor (de la saison 12, en 2017). À cette occasion, l'animatrice Karine Le Marchand a accordé une interview à Télé 7 Jours. En plus du programme, elle a évoqué sa vie privée en expliquant qu'elle était toujours célibataire et fière de l'être.

"Je suis très heureuse seule et c'est bien là le problème", a admis la belle brune de 51 ans à nos confrères. Après avoir essuyé des échecs amoureux, Karine Le Marchand a fait, et fait toujours, un travail sur elle-même afin d'être davantage en paix avec son passé. Cela demande beaucoup d'énergie, mais c'est essentiel pour être heureux selon elle.

"Quand tu n'as pas été épanouie dans ton couple et que tu te retrouves célibataire, tu sais ce que tu ne veux plus. C'est une forme d'apaisement. Être heureux à deux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est nous, notre travail, nos enfants, nos amis, ce que l'on construit. Et cela demande déjà beaucoup d'énergie. Si, en plus, tu as la chance de rencontrer quelqu'un avec qui tu partages un amour réciproque, c'est formidable. Mais pour moi, on peut vivre sans. C'est une grande liberté d'être heureuse seule", a ajouté Karine Le Marchand.

De l'amour, elle en reçoit déjà beaucoup de sa fille Alya (née en 2003). Les agriculteurs de L'amour est dans le pré en envoient aussi beaucoup à celle qui a été en couple avec Lilian Thuram. Certains lui ont fait une belle surprise pour son dernier anniversaire par exemple.

L'intégralité de l'interview de Karine Le Marchand est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 19 août 2019.