Karine Le Marchand émue : la belle surprise des agriculteurs pour ses 51 ans

Karine Le Marchand ne pouvait pas rêver d'un plus beau cadeau pour ses 51 ans.

Avec quelques heures d'avance, puisque son anniversaire n'est que le 16 août, la célèbre animatrice de M6 a partagé une incroyable vidéo sur sa page Instagram. Les 347 000 abonnés qui la suivent sur Instagram ont ainsi pu découvrir ce jeudi 15 août 2019 un beau moment d'émotion.

Aux commandes de L'amour est dans le pré depuis bientôt dix ans, Karine Le Marchand a eu la joie de constater que de nombreux agriculteurs lui ont enregistré d'adorables messages pour son anniversaire, lançant à tour de rôle : "Un pour tous, tous pour Karine". Le tout en réalisant des coeurs avec leurs mains. Autant de séquences qui ont été montées les unes après les autres. Une superbe surprise !

Tous ceux qui suivent L'amour est dans le pré auront forcément reconnu le couple emblématique de la saison 7 formé par Frédérique et Pierre, qui sont les premiers à apparaître et sont à l'origine de ce projet collectif. Si certains duos ont choisi d'apparaître avec leurs enfants pas Frédérique et Pierre. Ils sont pourtant les heureux parents d'un fils prénommé Gabriel, âgé de 6 ans. D'autres visages incontournables apparaissent dans la vidéo. Pour ne citer qu'eux, les touchants Bertrand et Patrice qui ont respectivement participé à L'amour est dans le pré en 2014 et 2018, ou encore Claire, agricultrice de la saison 10 filmée avec son compagnon Sébastien.

Bouleversée par cette vidéo, Karine Le Marchand n'a pu contenir son émotion. "Mes agriculteurs chéris, si vous saviez à quel point vos messages me touchent... Votre gentillesse, votre générosité, et votre confiance me donnent des ailes et me font chaud au coeur. Si je suis là pour vous, pour vous aider à décrypter le meilleur de vous-même, sachez que votre sincérité et votre amitié me font aussi donner le meilleur de moi-même... C'est ce genre de présent qui me donne de la force quand je doute. Comment ne pas être bienveillant et à votre écoute quand vous me confiez votre coeur tout chaud ? Je vous remercie infiniment pour ce cadeau d'anniversaire (demain). Je suis riche de nos rencontres et je vous aime fort", a publié l'animatrice.