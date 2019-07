L'amour est dans le pré 2019, le speed-dating : révélation de Karine Le Marchand

Prochainement, L'amour est dans le pré fera son grand retour pour sa quatorzième saison, sur M6. En attendant, l'animatrice Karine Le Marchand (50 ans) a commencé à enregistrer sa voix pour les commentaires des émissions. Elle en a d'ailleurs dévoilé un petit extrait en story Instagram lundi 22 juillet 2019, l'occasion d'apprendre une petite information sur l'un des candidats.

C'est un passage de l'étape du speed-dating que Karine Le Marchand a mis en avant sur le réseau social. "Espérons qu'il en soit de même pour François le Bourguignon, que nous retrouvons encore tourneboulé par ses précédents rendez-vous. Le dernier s'annonce d'ailleurs encore plus riche en émotions", peut-on l'entendre dire. On comprend donc que l'éleveur de vaches de 45 ans a fait de belles rencontres et qu'il devra faire un choix pour savoir qui il invitera sur son exploitation.

Lors de son portrait, François avait confié à Karine Le Marchand qu'il manquait cruellement de confiance en lui. Sourd du côté gauche et ancien gros lorsqu'il était enfant, l'agriculteur a été victime de nombreuses moqueries de la part de ses camarades d'école. Et il n'a jamais connu de vraie histoire d'amour, ce qui ne l'a pas aidé à être plus sûr de lui. Espérons que L'amour est dans le pré lui permettra de trouver le bonheur.

On sait en tout cas que parmi les treize agriculteurs, sept se sont mis en couple grâce à l'émission. C'est à nos confrères de TV Mag que l'on doit cette information. Ils ont aussi expliqué la production avait fait un tri plus rigoureux que d'ordinaire encore dans les courriers afin qu'aucun(e) prétendant(e) malveillant n'intègre l'aventure. Et, une fois de plus, une psychologue a été mise a disposition des candidats.

Rendez-vous prochainement sur M6 pour découvrir les images de cette expérience hors du commun qu'ont vécue Sophie-Élodie, Charles-Henri, François le Bourguignon, Robert, Didier, Yves, Sandrine, Bernadette, Jean-Michel, Francis, Hervé, François et Laurent.