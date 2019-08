Laurent (L'amour est dans le pré) en difficulté : "C'est de plus en plus dur"

C'est l'une des personnalités les plus touchantes de cette 14e saison. Laurent, candidat de L'amour est dans le pré 2019, a ému de nombreux téléspectateurs avec sa grande sensibilité et sa gentillesse. Nos confrères du Parisien ont eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion de la diffusion du premier épisode. Un journaliste s'est rendu chez lui, à Saint-Hilaire-Fontaine, dans la Nièvre. L'homme de 41 ans a notamment confié qu'il n'avait pas une vie des plus faciles.

Il y a six ans, Laurent s'est séparé de la maman de ses deux enfants. Une rupture dont il a eu beaucoup de mal à se remettre. "Laurent s'est laissé couler moralement pendant des années. (...) L'isolement lui a pesé", précise le quotidien régional français. S'il va mieux aujourd'hui, financièrement, il peine à joindre les deux bouts comme il l'a confié au Parisien : "Je n'arrive qu'à me payer 600 euros par mois, et j'ai 300 euros de pension alimentaire à verser à mon ex-femme pour la demi-garde partagée de nos deux enfants. J'aime aussi L'amour est dans le pré, car l'émission ne cache pas les difficultés de notre milieu, qui est de plus en plus dur."

L'éleveur de vaches et de brebis allaitantes explique que, pour la deuxième année consécutive, les champs sont desséchés à cause du réchauffement climatique. "Nous devons sortir de plus en plus d'argent pour nourrir les bêtes, car tout est cramé dans le pré. Beaucoup de paysans jettent l'éponge et il ne faut pas les juger. Heureusement, mes amis sont là", a ajouté Laurent.

Espérons pour lui qu'il pourra également bientôt compter sur une femme pour l'épauler. Lors du premier épisode, il a invité Maud et Cécile à venir passer quelques jours chez lui. Peut-être que l'une d'elles est sa future compagne.